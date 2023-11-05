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Сегодня, 18:52

Нападающий «Лады» Джозефс: «При 4:0 не расслаблялись, знали, что ЦСКА не сдается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Лады» Трой Джозефс объяснил, почему тольяттинцы едва не растеряли преимущество в 4 шайбы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3).

«Когда мы вышли вперед, то старались играть еще лучше, потому что знаем, что ЦСКА никогда не сдается. Мы старались играть с такой же уверенностью, как в первом периоде, но из-за игры от обороны все же позволили сопернику вернуться в игру», — приводит слова Джозефса ТАСС.

Канадский хоккеист провел 26 игр в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 и набрал 18 (11+7) очков.

«Лада» с 37 очками в 29 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Лада
ХК ЦСКА (Москва)
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