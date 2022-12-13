Трямкин: «В этом сезоне у «Автомобилиста» собралась хорошая команда»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился мнением о лидерстве команды в турнирной таблице.

«Скорее всего, присутствует какая-то система, которой мы придерживаемся, не особо выходя за ее рамки. В этом сезоне у нас собралась хорошая команда. Хорошая в том плане, что команда мужиков. Все бьются друг за друга, в обиду не дают и защищают. В целом все за счет игровой дисциплины и нашего единства.

Не хочу подробно распространяться о деталях, но у нас команда очень работоспособна. И тренер сделал из нее единый кулак, единый механизм. Даже если кто-то из пацанов вылетает из-за травм, тренеры что-то меняют, но общий рисунок игры все равно сохраняется. Есть нормальное единение в команде. Мы как семья», — приводят слова Трямкина «Известия».

На данный момент «Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, имея в активе 59 очков.