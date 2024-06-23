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23 июня, 23:04

TSN: о переходе Мичкова из СКА в «Филадельфию» объявят 24 июня

Руслан Минаев
Матвей Мичков.
Фото Global Look Press
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Нападающий СКА Матвей Мичков перейдет в «Филадельфию», сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн.

По данным источника, о трансфере объявят в понедельник 24 июня. Отмечается, что Мичков отправится в США и присоединится к «Флайерз» через 1-2 недели, в зависимости от того, как долго продлится процесс получения визы. Форвард скорее всего пропустит лагерь развития на следующей неделе.

23 июня «СЭ» сообщал, что СКА может получить до миллиона долларов от «Филадельфии» за выкуп контракта Мичкова.

«Филадельфия» выбрала россиянина на драфте НХЛ-2023 в первом раунде под седьмым номером.

Соглашение 19-летнего форварда со СКА рассчитано до 2026 года. В сезоне-2023/24 форвард выступал за «Сочи». В 47 матчах Мичков забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
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