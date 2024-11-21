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Сегодня, 12:53

Тульский клуб АКМ подал заявку на участие в КХЛ

Руслан Минаев
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АКМ подал заявку на участие в FONBET чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба тульского клуба.

«При этом мы полностью согласны с комментарием президента лиги Алексея Морозова о несоответствии ледового дворца в Туле требованиям КХЛ. В настоящее время найдено решение данной ситуации, определен подрядчик, делаются расчеты для приведения ледового дворца в Туле в соответствие с требованиями лиги», — цитирует ТАСС пресс-службу клуба.

АКМ основан в 2021 году и выступает в ВХЛ. В этом сезоне тульский клуб набрал 36 очков после 26 матчей и занимает 6-е место в таблице.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
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