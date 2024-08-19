Турнир имени Пучкова 2024: расписание матчей клубов КХЛ в Санкт-Петербурге

Сегодня, 15:00
Турнир имени Николая Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце. В соревнованиях примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», а также олимпийская сборная России.
11.00. Сборная России — «Сочи»
15.00. «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»
15.00. «Ак Барс» — «Северсталь»
19.30. СКА — «Сочи»
11.00. Сборная России — «Куньлунь Ред Стар»
12.00. «Северсталь» — «Куньлунь Ред Стар»
17.00. СКА — «Ак Барс»
15.00. «Северсталь» — «Сочи»
19.30. Сборная России — «Ак Барс»
15.00. «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»
19.30. СКА — «Северсталь»
19.30. СКА — сборная России
Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.