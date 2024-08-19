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Сегодня, 15:00

Турнир имени Пучкова 2024: расписание матчей клубов КХЛ в Санкт-Петербурге

Турнир имени Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК СКА.
Фото ХК СКА
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Турнир имени Николая Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце. В соревнованиях примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», а также олимпийская сборная России.

Расписание турнира имени Пучкова-2024

22 августа

11.00. Сборная России — «Сочи»

15.00. «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»

23 августа

15.00. «Ак Барс» — «Северсталь»

19.30. СКА — «Сочи»

24 августа

11.00. Сборная России — «Куньлунь Ред Стар»

25 августа

12.00. «Северсталь» — «Куньлунь Ред Стар»

17.00. СКА — «Ак Барс»

26 августа

15.00. «Северсталь» — «Сочи»

19.30. Сборная России — «Ак Барс»

27 августа

15.00. «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»

19.30. СКА — «Северсталь»

29 августа

19.30. СКА — сборная России

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
ХК СКА
ХК Сочи
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