У форварда «Металлурга» Джонсона украли паспорт в Нидерландах

У нападающего «Металлурга» Люка Джонсона украли паспорт в Нидерландах, сообщил главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин.

«Там вообще комичная история. Насколько я знаю, у него в Нидерландах украли паспорт. Я все забываю уточнить у Евгения Николаевича, как обстоят дела. Мы отпустили его на две недели, потом он должен был вернуться и начать серьезную реабилитацию, но сейчас игры через день, дальневосточная поездка — руки не доходят спросить», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

Джонсон выступает за «Металлург» с 2023 года. 31-летний американец в этом сезоне провел 13 матчей и набрал 7 (2+5) очков в FONBET чемпионате КХЛ.