У хоккеиста «Ак Барса» выпал на лед телефон во время матча КХЛ

У нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка из-под формы выпал на лед смартфон прямо во время домашнего матча FONBET чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Игрок ускорился вслед за владеющим шайбой соперником, и гаджет вылетел прямо на площадку.

Тренерский штаб «Авангарда» призвал арбитров выписать игроку штраф «за запрещенный элемент экипировки», но судья просто поднял телефон со льда и отдал на скамейку запасных казанской команды, не став наказывать Дыняка. Неизвестно, для чего игрок взял гаджет с собой на площадку.

Дыняк является воспитанником «Ак Барса» и выступает за клуб с 2019 года. В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 33 матча и 7 (3+4) очков.