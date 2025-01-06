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Сегодня, 18:50

У хоккеиста «Ак Барса» выпал на лед телефон во время матча КХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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У нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка из-под формы выпал на лед смартфон прямо во время домашнего матча FONBET чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Игрок ускорился вслед за владеющим шайбой соперником, и гаджет вылетел прямо на площадку.

Тренерский штаб «Авангарда» призвал арбитров выписать игроку штраф «за запрещенный элемент экипировки», но судья просто поднял телефон со льда и отдал на скамейку запасных казанской команды, не став наказывать Дыняка. Неизвестно, для чего игрок взял гаджет с собой на площадку.

Дыняк является воспитанником «Ак Барса» и выступает за клуб с 2019 года. В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 33 матча и 7 (3+4) очков.

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Хоккей
ХК Ак Барс
Никита Дыняк
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