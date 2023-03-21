Уильямс: «Ожидаю длинную серию с «Ак Барсом», скорее всего в семь матчей»

Защитник «Адмирала» Колби Уильямс прокомментировал победу над «Ак Барсом» в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина (1:0).

«Было радостно вернуться после травмы, играть при своих трибунах было также здорово. Наши болельщики были в полном порядке, создавали шум весь матч. Мы их порадовали победой, надеемся, зацепиться за это и послезавтра повторить.

Каждый матч этой серии очень похож — плотная игра с разницей в шайбу. Пока все три встречи близкие и малорезультативные. Все знают, насколько высок атакующий потенциал Казани, поэтому нам надо было их сдерживать. Важно не пропустить, в первую очередь играем на результат. Не думаю, что и дальше по серии будет что-то новое.

Ожидаю длинную серию, скорее всего в семь матчей, эта победа придала нам уверенности. Мы поверили в себя, постараемся навязать борьбы и обыграть их. Но пока мысли лишь о следующей игре, надо пользоваться преимуществом своего льда и поддержкой трибун, а дальше видно будет», — приводит слова Уильямса Metaratings.ru.

Счет в серии: 2-1 в пользу казанцев. (короче делай) Четвертый матч между «Адмиралом» и «Ак Барсом» пройдет в среду, 22 марта, во Владивостоке. Начало встречи запланировано на 12.30 по московскому времени.