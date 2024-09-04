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Сегодня, 12:49

Умер Александр Фетисов — отец прославленного российского хоккеиста Вячеслава Фетисова

Алина Савинова
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Московский ЦСКА сообщил о смерти Александра Фетисова, отца двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Ему был 91 год.

«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб», — говорится в заявлении клуба.

ЦСКА выразил соболезнования родным и близким Фетисова: «Мы скорбим вместе с вами».

Сын Фетисова Вячеслав выступал за ЦСКА на протяжении 15 лет, после окончания игровой карьеры он занимал пост президента московского клуба.

Ранее, 3 сентября, стало известно, что в Майами на 74-м году жизни скончался Владимир Буре — заслуженный мастер спорта СССР по плаванию и заслуженный тренер России по хоккею, который был отцом игроков Павла и Валерия Буре.

Источник: https://t.me/cska_hockey/21134
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Фетисов
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