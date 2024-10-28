Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:47

Умер бронзовый призер чемпионата СССР Пономарев

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Трактора» Валерий Пономарев умер в возрасте 76 лет, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Причины смерти экс-хоккеиста не раскрываются.

«Коллектив хоккейного клуба «Трактор» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Михайловича. Мы всегда будем помнить нашего легендарного игрока и наставника», — говорится в сообщении.

Пономарев выступал за «Трактор» на протяжении 15 сезонов — с 1965 по 1980 годы. Он провел 585 матчей, забросил 79 шайб и сделал 55 результативных передач. В 1977 году защитник стал бронзовым призером чемпионата СССР.

Источник: ХК «Трактор»
Хоккей
ХК Трактор

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Сегодня
Вчера
Неделя