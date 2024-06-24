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Сегодня, 20:51

Умер бывший тренер «Авангарда» и хоккеист Первушин

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Советский защитник и бывший тренер «Авангарда» Станислав Первушин скончался на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба омского клуба.

«Вклад Станислава Романовича в омский хоккей огромен и бесценен, мы благодарим его за всё, что было сделано, и приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении «Авангарда».

Во время карьеры хоккеиста Первушин выступал за омские «Локомотив», «Химик» и «Шинник». Кроме того, он играл за тюменский «Рубин» и новосибирский СКА.

После завершения карьеры Первушин более 30 лет проработал в системе «Авангарда». Он был старшим тренером-начальником команды и возглавлял фарм-клуб омичей.

Источник: ХК «Авангард»
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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