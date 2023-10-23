Умер бывший защитник «Динамо» Дмитрий Суханов

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В возрасте 49 лет умер бывший защитник «Динамо», чемпион России по хоккею Дмитрий Суханов.
Об этом сообщил его экс-одноклубник Евгений Грибко.
«К сожалению, Дмитрий Суханов ушел из жизни. Пока не знаю, что точно стало причиной смерти, но, скорее всего, у него оторвался тромб. Завтра будет прощание, а потом его повезут в Тольятти, где и похоронят», — приводит РИА «Новости» слова Грибко.
Суханов становился чемпионом России в составе «Динамо» в 1993 году, а в 1995 году выигрывал Межнациональную хоккейную лигу и становился обладателем Кубка лиги.