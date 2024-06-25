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Сегодня, 21:55

Умер первый тренер Владислава Третьяка Виталий Ерфилов

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Динамо» Виталий Ерфилов скончался на 86-м году жизни, сообщила пресс-служба команды.

«Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Георгиевича. Светлая память», — цитирует Ефилова ТАСС.

Ерфилов — заслуженный тренер СССР. Тренерскую карьеру он начал в школе ЦСКА. По его руководством занимался олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

В 1969 году году он стал старшим тренером «Олимпии», в которой среди его подопечных были Владимир Мышкин, Виктор Вахрушев, Сергей Мальцев и Владимир Крикунов.

Также он работал главным тренером юниорской сборной СССР, которая стала победителем чемпионата Европы (1980).

С 1981 по 1983 год Ефилов был тренером вратарей в «Динамо» и вместе с командой дважды стал бронзовым призером чемпионата страны.

Источник: https://tass.ru/sport/21200329
Владислав Третьяк
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