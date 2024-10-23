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Сегодня, 15:18

Умер ветеран хоккейного СКА Борис Боков

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В среду в возрасте 69 лет ушел из жизни ветеран СКА нападающий Борис Боков, информирует пресс-служба клуба. Причины смерти не сообщаются.

Боков — воспитанник ленинградской спортивной школы «Кировец», офицер Советской армии. Почти всю спортивную карьеру он провел в клубах из Санкт-Петербурга. За десять сезонов в СКА (с 1974 по 1985 год) он набрал 219 (139+80) очков в 383 матчах. В сезонах-1977/78, -1979/80 и -1980/81 становился лучшим снайпером команды.

В СКА назвали смерть Бокова невосполнимой потерей для всего клуба и, в частности, для его ветеранского движения. Он до последнего дня тренировал любительские команды Петербурга и успешно выступал за сборную ветеранов на международных соревнованиях, неоднократно становился чемпионом мира по хоккею среди ветеранов.

Источник: https://t.me/hcska/21045
ХК СКА

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