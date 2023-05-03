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Сегодня, 13:10

Ушаков заявил, что Федорова может взять любой клуб НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент и бывший голкипер «Спартака» Геннадий Ушаков рассказал о шансах главного тренера ЦСКА Сергея Федорова трудоустроиться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Достижения главного тренера Сергея Федорова говорят о многом. Но мы еще не знаем многих нюансов за пределами тренерского мостика. Все обращали внимание на секундомер, браслет на руке, еще какие-то мелочи. Представляете, сколько еще нюансов и секретов в работе менеджера и тренировочном процессе. Поэтому ЦСКА — чемпион! Федоров перерос Континентальную хоккейную лигу. У него отличное понимание хоккея, он великолепно знает язык, его может взять любой клуб НХЛ. А может, он и в «Детройт» хочет вернуться», — приводит слова Ушакова Legalbet.

Сергей Федоров второй год подряд привел ЦСКА к Кубку Гагарина. В финальной серии до четырех побед столичные армейцы обыграли казанский «Ак Барс» с общим счетом 4-3.

В качестве игрока Федоров провел 13 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли.

Источник: https://legalbet.ru/news/ushakov-fyodorov-pereros-khl-ego-mozhet-vzyat-lyuboj/
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
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