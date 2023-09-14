Уваев считает, что ЦСКА бы не помешала свежая кровь в атаке и обороне

Экс-тренер «Авангарда» Вячеслав Уваев высказался по поводу неудачного старта армейских клубов в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мне кажется, у ЦСКА такой же неторопливый старт, как и в прошлом сезоне. К сожалению, это в дальнейшем потребует дополнительных усилий, чтобы выровнять содержание игры и быть на уровне. Кажется, им не помешала бы, так скажем, свежая кровь как в атаке, так и в обороне. Что касается СКА, то у команды много новых игроков, а это всегда требует время для наработки взаимопонимания. И им придется решать эти задачи по ходу чемпионата. Думаю, с этим и связаны их проблемы на старте», — приводит слова Уваева Metaratings.ru.

ЦСКА после 6 матчей на старте нового сезона в регулярном чемпионате КХЛ набрал 5 очков и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. СКА с 4 баллами в 5 матчах располагается на десятой строчке.