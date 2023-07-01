Спортивный директор «Адмирала»: «В КХЛ все зарплаты повышаются»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал об особенностях трансферной политики клуба в межсезонье.

— По сравнению с прошлым сезоном в КХЛ вырос пол зарплат — с 315 до 405 миллионов рублей в год. Как это повлияло на вашу работу?

— По лиге все зарплаты повышаются — в том числе и из-за сокращения лимита на легионеров. Есть дефицит игроков на рынке. Это было предсказуемо. Очень хотелось сохранить Евгения Лисовца, у него было несколько предложений, в том числе более выгодных с финансовой точки зрения. Нелегко было подписать и Граоваца с Фьоре. А вот Уильямс быстро согласовал новый контракт, еще по ходу плей-офф.

— «Амур» очень агрессивно проводит межсезонье, бюджет команды существенно увеличился. Стало ли вам труднее, учитывая, что два клуба с Дальнего Востока всегда сравнивают? Все-таки по финансам вы не можете с ними конкурировать.

— Естественно, на нас это сказывается. Конечно, все хотят контракт с более выгодными финансовыми условиями. Многие агенты завышали цены, но пытались найти компромисс. Мы давали только тот контракт, который могли с учетом нашего общего бюджета.