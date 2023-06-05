В «Адмирале» рассказали о сложностях при поиске иностранных игроков

Сегодня, 14:50
Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин заявил, что владивостокский клуб по-прежнему находится в поиске двух иностранных игроков.
«Остались только две вакансии легионеров, а так команда практически сформирована. К сожалению, рынок не такой богатый, плюс затрудняет ситуацию то, что многие не хотят ехать. Вопрос довольно сложный», — приводит ТАСС слова Аверкина.
Также он прокомментировал информацию о том, что в «Адмирал» перейдет защитник «Ак Барса» Марк Янчевский.
«Могу подтвердить, что он перейдет в обмен на денежную компенсацию», — добавил спортивный директор.
Со следующего сезона на матчи чемпионата КХЛ российские клубы смогут заявлять не более трех легионеров. Единственным иностранным игроком с действующим контрактом во владивостокском клубе является канадский защитник Колби Уильямс.