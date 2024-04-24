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Сегодня, 10:34

В «Ак Барсе» рассчитывают определиться с будущим Радулова в начале мая

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о будущем нападающего Александра Радулова в казанском клубе.

«Пока думаем по нему — ни положительно, ни отрицательно. В начале мая, скорее всего, будет понятно», — приводит слова Валиуллина ТАСС.

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Срок контракта 37-летнего Радулова с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля 2024 года. В текущем сезоне он провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на счету Радулова 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.

Источник: ТАСС
Александр Радулов
ХК Ак Барс
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