В «Ак Барсе» рассчитывают определиться с будущим Радулова в начале мая

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о будущем нападающего Александра Радулова в казанском клубе.

«Пока думаем по нему — ни положительно, ни отрицательно. В начале мая, скорее всего, будет понятно», — приводит слова Валиуллина ТАСС.

Срок контракта 37-летнего Радулова с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля 2024 года. В текущем сезоне он провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на счету Радулова 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.