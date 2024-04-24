В «Ак Барсе» рассказали о переговорах с тренером Гатиятулиным

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что клуб ведет переговоры с тренером Анваром Гатиятулиным.

«Предварительно разговоры идут, думаю, что в начале мая будет что-то известно», — приводит слова Валиуллина ТАСС.

2 апреля «СЭ» сообщал, что Гатиятулин с наибольшей долей вероятности станет новым главным тренером «Ак Барса».

Последним место работы 48-летнего тренера был «Трактор». Челябинцы отправили его в отставку в октябре 2023 года.

«Ак Барс» в сезоне КХЛ-2023/24 проиграл «Автомобилисту» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина. После этого главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет свой пост.