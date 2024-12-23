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Сегодня, 17:15

Владелец АКМ Шамсутдинов: «Арена в Туле будет вмещать 5500 человек к 1 августа»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Председатель совета директоров компании «Полипласт», владелец тульского АКМ Александр Шамсутдинов в интервью «СЭ» рассказал о подготовке клуба к вступлению в КХЛ.

— А какие есть варианты для выступления в КХЛ? Реконструкцию арены (увеличение количества посадочных мест до 5500. — Прим. «СЭ») вы не успеете сделать к началу нового сезона. А у лиги жесткая позиция по этому поводу.

— Насчет того, что не успеем — вопрос спорный. У нас есть опыт запуска ледового дворца в Первоуральске, где за два с половиной месяца мы привели объект 1968 года постройки к стандартам ВХЛ. За короткие сроки запустили стадион для хоккея с мячом. То есть опыт определенный имеем — с точки зрения качества и скорости работы. Думаю, что к 1 августа ледовый дворец в Туле будет вмещать 5500 человек. Эти работы ведутся уже сейчас.

— Если получится проект в Тольятти, останется ли команда ВХЛ в Туле?

— Да, конечно, останется.

— И две команды МХЛ (АКМ и «АКМ-Юниор». — Прим. «СЭ») будут играть в Ледовом дворце?

— Да, мы никого не собираемся никуда перевозить.

Ранее стало известно, что АКМ может пополнить состав участников КХЛ с сезона-2025/26.

Хоккеисты АКМ. Когда АКМ войдет в КХЛ? Будет ли слияние туляков с «Ладой»? Отвечает владелец клуба
КХЛ
ХК АКМ
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