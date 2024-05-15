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Сегодня, 15:54

В «Амуре» не отменили цель завоевать Кубок Гагарина после ухода губернатора Дегтярева

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Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь заявил, что у команды не изменились цели на следующий сезон после перехода председателя попечительского совета клуба Михаила Дегтярева с поста губернатора региона на должность министра спорта РФ.

«На данный момент клуб работает в штатном режиме, все цели, поставленные Михаилом Владимировичем, остаются актуальными. Перед нами стояла задача завоевать Кубок Гагарина, она осталась, ничего не изменилось. Бюджет на новый сезон уже сформирован, финансово мы как чувствовали себя стабильно, так и чувствуем. Все нормально», — цитирует Крамаря ТАСС.

В прошлом сезоне «Амур» закончил регулярный чемпионат на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В Кубке Гагарина хабаровчане уступили магнитогорскому «Металлургу» (2-4) в первом раунде.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Михаил Дегтярев
Кубок Гагарина
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