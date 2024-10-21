Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:35

В «Амуре» полагают, что спад в игре Хохлачева может быть связан с жизнью вдали от дома

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило объяснил, с чем может быть связан спад в игре нападающего команды Александра Хохлачева.

«Мы все ждем, и он сам ждет от себя более результативной игры. Почему так происходит с ним сейчас, думаю, его и нас это очень сильно волнует. Мы пробуем различные варианты, чтобы он вышел на свой прежний уровень, задействуем все возможное, индивидуально разговариваем, стараемся ему помочь, пытаемся раскрыть его потенциал. Так как мы рассматриваем все возможные причины его нестабильной игры, вариант, что он испытывает дискомфорт от жизни вдали от дома, тоже имеет место. Поскольку мы понимаем, что до Хабаровска он никуда из московского региона далеко не выезжал», — приводит ТАСС слова Покотило.

Хохлачев перешел в «Амур» из «Спартака» в конце августа 2023 года в результате обмена. Он подписал двухлетний контракт с хабаровской командой. В 14 матчах нынешнего сезона 31-летний форвард набрал 3 (1+2) очка. Хоккеист не принимал участия в двух последних играх «Амура» с «Северсталью» (1:2) и «Спартаком» (4:5).

Источник: ТАСС
Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат мира по велотреку
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Сегодня
Вчера
Неделя