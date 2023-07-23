В «Амуре» считают, что смогут бороться с топ-клубами КХЛ

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило считает, что стабильное финансирование поможет клубу бороться с лучшими командами КХЛ.

«Сейчас финансовые возможности клуба позволяют нам проводить хорошую селекцию, поэтому дело в имидже и игроках. Особого скачка не надо, нам главное — сохранить наработанное на несколько лет и вообще в перспективе. Того, что мы сейчас имеем, достаточно для конкуренции с клубами-олигархами», — цитирует Покотило ТАСС.

«Амур» завершил «регулярку» КХЛ сезона-2022/23 на 10-м месте в Восточной конференции.