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Сегодня, 08:53

В «Амуре» считают, что смогут бороться с топ-клубами КХЛ

Руслан Минаев
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило считает, что стабильное финансирование поможет клубу бороться с лучшими командами КХЛ.

«Сейчас финансовые возможности клуба позволяют нам проводить хорошую селекцию, поэтому дело в имидже и игроках. Особого скачка не надо, нам главное — сохранить наработанное на несколько лет и вообще в перспективе. Того, что мы сейчас имеем, достаточно для конкуренции с клубами-олигархами», — цитирует Покотило ТАСС.

«Амур» завершил «регулярку» КХЛ сезона-2022/23 на 10-м месте в Восточной конференции.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Амур
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