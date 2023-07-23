В «Амуре» собираются работать над положительным имиджем клуба

Сегодня, 10:56
Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал о планах по работе над имиджем клуба.
Руководитель отметил, что уже создана дорожная карта и определены этапы по достижению этой цели.
«Мы знаем, что игроков тяжело приглашать на Дальний Восток, это показало и нынешнее межсезонье — многие отказывались к нам ехать, хотя мы предлагали значительно более выгодные финансовые условия, чем другие клубы. Поэтому для нас первоочередное — это создание имиджа клуба, чтобы мы не уговаривали хоккеистов, а играть в «Амуре» было почетно», — цитирует Покотило ТАСС.
Ранее генменеджер выразил мнение, что стабильное финансирование поможет клубу бороться с лучшими командами КХЛ.