В «Амуре» собираются работать над положительным имиджем клуба

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал о планах по работе над имиджем клуба.

Руководитель отметил, что уже создана дорожная карта и определены этапы по достижению этой цели.

«Мы знаем, что игроков тяжело приглашать на Дальний Восток, это показало и нынешнее межсезонье — многие отказывались к нам ехать, хотя мы предлагали значительно более выгодные финансовые условия, чем другие клубы. Поэтому для нас первоочередное — это создание имиджа клуба, чтобы мы не уговаривали хоккеистов, а играть в «Амуре» было почетно», — цитирует Покотило ТАСС.

Ранее генменеджер выразил мнение, что стабильное финансирование поможет клубу бороться с лучшими командами КХЛ.