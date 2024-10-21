В «Амуре» заявили, что не ощутили изменений после смены губернатора Хабаровского края

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило отметил, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин так же пристально следит за спортом, как и его предшественник — нынешний министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Ничего в плане отношения к клубу после прихода нового губернатора не поменялось. Он так же пристально интересуется спортом, как и Дегтярев. Новое руководство ставит те же задачи, что и ранее. Финансирование и вся инфраструктура не поменялись. Мы как клуб не чувствуем в этом плане вообще никаких изменений, то есть как поддержка, заинтересованность со стороны краевых властей были, так они и есть», — приводит ТАСС слова Покотило.

15 мая Демешин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, 13 сентября он вступил в должность после выборов руководителя региона, на которых одержал победу.