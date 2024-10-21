В «Амуре» заявили, что не ощутили изменений после смены губернатора Хабаровского края

Сегодня, 15:31
Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило отметил, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин так же пристально следит за спортом, как и его предшественник — нынешний министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Ничего в плане отношения к клубу после прихода нового губернатора не поменялось. Он так же пристально интересуется спортом, как и Дегтярев. Новое руководство ставит те же задачи, что и ранее. Финансирование и вся инфраструктура не поменялись. Мы как клуб не чувствуем в этом плане вообще никаких изменений, то есть как поддержка, заинтересованность со стороны краевых властей были, так они и есть», — приводит ТАСС слова Покотило.
15 мая Демешин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, 13 сентября он вступил в должность после выборов руководителя региона, на которых одержал победу.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|5
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|6
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|7
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|И
|О
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|18
|18
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|18
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|18
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|17
|11
|
|
Ружичка Адам
Спартак
|18
|10
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|9
|
|
Петухов Егор
Адмирал
|17
|9
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|17
|9
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|18
|9
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12