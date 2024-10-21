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Сегодня, 22:11

В «Амуре» заявили, что поздний приезд Гальченюка в команду сильно сказался на его игре

Алина Савинова
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило отметил, что американский форвард Алекс Гальченюк из-за проблем с паспортом прибыл в расположение команды лишь за неделю до старта FONBET Чемпионата КХЛ. По его словам, это сказалось на игре хоккеиста.

«Легионеры присоединились к команде на неделю позже. Потому что с 1 августа начинают действовать контракты, и раньше они заехать в Россию не могли. Пока они получили разрешение на работу, прошли медосмотр и приступили к работе на неделю позже. А Алекс Гальченюк из-за всем известной проблемы с паспортом присоединился практически за неделю до начала чемпионата, и в этом плане его потенциал еще очень сильно не раскрыт. И мы считаем, что его поздний приезд сильно сказался на его игре», — цитирует Покотило ТАСС.

«Амур» набрал 12 очков за 17 матчей и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Амур

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