Герман Чистяков: «Нападению «Авангарада» необходим столь разносторонний мастер, как Окулов»

Генеральный директор «Авангарада» Герман Чистяков объяснил решение об обмене нападающего команды Коула Кэсселса на форварда ЦСКА Константина Окулова.

«Нашему нападению необходим столь разносторонний мастер, как Константин Окулов. Его сильные стороны всем хорошо известны, это нападающий с высоким игровым интеллектом, способный вести игру команды и создавать моменты для партнеров, а также для самого себя. Коулу Кэсселсу мы говорим спасибо за игру и желаем успехов в новом клубе», — цитирует Чистякова Telegram-канал «Авангарда».

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего нападающего армейцев 16 (5+11) очков в 36 матчах FONBET чемпионата КХЛ, 29-летний американец набрал 5 (2+3) очков в 33 играх.