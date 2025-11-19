В «Авангарде» прокомментировали сокращение зарплаты Якупова

Сегодня, 16:15
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в интервью «СЭ» рассказал о деталях переподписания контракта с нападающим Наилем Якуповым.
По информации «СЭ», форвард согласился на снижение зарплаты в сезоне-2025/26 с 35 до 7,5 миллиона рублей. При этом в сезоне-2026/27 зарплата Якупова останется прежней — 35 миллионов.
— Сокращение зарплаты Наиля Якупова выглядело странно. Может, вы ему в конверте доплатили?
— У нас, к сожалению или к счастью, конвертов нет. Мы сели с Наилем, поговорили. Мы были расстроены, что он долгое время травмирован, а у нас как раз не хватает людей, которые могут выйти и помочь команде. Честно объяснили ситуацию и попросили помочь клубу качественно усилиться.
— Но зачем это Якупову? Тут и появляются подозрения. Почему игрок должен соглашаться на уменьшение зарплаты? Сокращайте себе зарплату.
— Тогда это может закончиться потенциальным обменом. Иногда хоккеисты так принимают решения, чтобы остаться. Писали, что зарплата сократилась в пять или семь раз. Но такого не было. По сезону она не настолько сильно сократилась, как писали люди.
— А на сколько она реально сократилась?
— Порядка 10 миллионов.
— Минус 10 миллионов?
— Да.
— Это тяжелые разговоры с хоккеистами?
— Конечно. Никто не хочет просто так отдавать деньги.
В сезоне-2025/26 Якупов набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах за «Авангард». В середине сентября 32-летний россиянин выбыл на длительный срок из-за травмы.
