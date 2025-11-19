Видео
Сегодня, 16:15

В «Авангарде» прокомментировали сокращение зарплаты Якупова

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Наиль Якупов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в интервью «СЭ» рассказал о деталях переподписания контракта с нападающим Наилем Якуповым.

По информации «СЭ», форвард согласился на снижение зарплаты в сезоне-2025/26 с 35 до 7,5 миллиона рублей. При этом в сезоне-2026/27 зарплата Якупова останется прежней — 35 миллионов.

— Сокращение зарплаты Наиля Якупова выглядело странно. Может, вы ему в конверте доплатили?

— У нас, к сожалению или к счастью, конвертов нет. Мы сели с Наилем, поговорили. Мы были расстроены, что он долгое время травмирован, а у нас как раз не хватает людей, которые могут выйти и помочь команде. Честно объяснили ситуацию и попросили помочь клубу качественно усилиться.

— Но зачем это Якупову? Тут и появляются подозрения. Почему игрок должен соглашаться на уменьшение зарплаты? Сокращайте себе зарплату.

— Тогда это может закончиться потенциальным обменом. Иногда хоккеисты так принимают решения, чтобы остаться. Писали, что зарплата сократилась в пять или семь раз. Но такого не было. По сезону она не настолько сильно сократилась, как писали люди.

— А на сколько она реально сократилась?

— Порядка 10 миллионов.

— Минус 10 миллионов?

— Да.

— Это тяжелые разговоры с хоккеистами?

— Конечно. Никто не хочет просто так отдавать деньги.

В сезоне-2025/26 Якупов набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах за «Авангард». В середине сентября 32-летний россиянин выбыл на длительный срок из-за травмы.

Интервью генменеджера &laquo;Авангарда&raquo; Алексея Сопина&nbsp;&mdash; о&nbsp;селекции, сокращении зарплат и&nbsp;работе с&nbsp;Ги&nbsp;Буше.«У нас конвертов нет». Сопин — о селекции «Авангарда», сокращении зарплат и работе с Буше
10

  • Сергей

    Авангард с кубком, а Свердловский Хомосексуалист постоянно где-то в ввечном дерьме

    19.11.2025

  • Сергей

    Какие 7,5? Откуда вы это взяли? Зислиса послушали? Он пусть про Трактор рассказывает побольше

    19.11.2025

  • alur66

    Ну вот интересно-почему АВАНГАРД в вечном дерьме.

    19.11.2025

  • fktrc

    Сопин конечно опустился

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Это "объяснение" выглядит, как байка для слабоумных... Якупов на танцах травмировался?

    19.11.2025

  • kafk

    все таки кхл такой колзоз ) в нхл контракт это гарант ! а у нас заключают контракт и это вообще ничего не згачит. могут расторгнуть сократить в любой момент без каких либо ограничений )) зачем тогдв подписывать моюно устео договариваться ))))))))

    19.11.2025

  • Серж

    Все это сказки, конверты с деньгами были и будут всегда, так мир наш устроен.)

    19.11.2025

  • Статистик80

    из текста: ЗП была 35 мультов, стала 7,5... Сопин говорит, что снизилась на 10 миллионов, но 35-10=далеко не 7,5

    19.11.2025

  • Иван

    так может он сократил на этот сезон. а на следующий бонусами покроет. точнее +1 сезон ко всему

    19.11.2025

  • Алексей Булатов

    Трёп и автор трепло!

    19.11.2025

    Алексей Сопин
    Наиль Якупов
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Авангард
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя