Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:47

В «Авангарде» сообщили, что клуб рассчитывает получить Жафярова

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что омский клуб все еще рассчитывает выменять нападающего «Ак Барса» Дамира Жафярова.

«На этом кандидаты не заканчиваются. Наверное, получится еще одного-двух игроков привлечь, чтобы команда стала доукомплектована и скамейка стала длиннее. Работа еще ведется, надеюсь, что еще порадуем трансферами», — сказал Чистяков в эфире клубного ТВ.

После 40 матчей текущего сезона КХЛ «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5370766-gendirektor-avangarda-po-prezhnemu-rasschityvaem-poluchit-zhafyarova.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Дамир Жафяров
ХК Авангард
0
Читайте также
Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России
Томаш Амарал назначен спортивным директором «Спартака»
Ученые благодаря обезьянам нашли древнее царство Пунт
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили притязания на континентальный шельф в Арктике
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Лада» — «Автомобилист»: прямая трансляция матча КХЛ

«Магнитка» победила «Авангард» в матче лидеров Восточной конференции