В «Авангарде» сообщили, что клуб рассчитывает получить Жафярова

Сегодня, 15:47
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что омский клуб все еще рассчитывает выменять нападающего «Ак Барса» Дамира Жафярова.
«На этом кандидаты не заканчиваются. Наверное, получится еще одного-двух игроков привлечь, чтобы команда стала доукомплектована и скамейка стала длиннее. Работа еще ведется, надеюсь, что еще порадуем трансферами», — сказал Чистяков в эфире клубного ТВ.
После 40 матчей текущего сезона КХЛ «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции.