В «Авангарде» высказались об интересе к Шулаку и Пьянову

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин отреагировал на информацию, что защитник «Адмирала» Либор Шулак и нападающий «Сибири» Валентин Пьянов подпишут контракты с омичами.

«Шулак провел достаточно хороший сезон. Думаю, к нему есть интерес отовсюду. Говорить о том, что он обязательно будет в «Авангарде», неправильно. Тоже самое можно сказать и по Вале Пьянову», – сказал Хабибулин на пресс-конференции.

В текущем сезоне Шулак сыграл в 79 матчах за «Адмирал». На счету чешского защитника 42 (15+27) очка в 79 матчах. В активе Пьянова 37 (11+26) очков в 72 играх за «Сибирь».