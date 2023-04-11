В «Авангарде» заявили, что первоочередная задача клуба — сохранить лидеров

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал о возможных изменениях в составе команды.

— В данный момент не скажу, с кем мы будем расставаться. У нас есть большой интерес оставить лидеров, которые будут в статусе ОСА. Плюс есть большой интерес оставить Ткачева, Толчинского и Шарипзянова. При этом мы должны учитывать, что есть потолок и спрос на этих ребят. Работа по трансферам ведется под общие требования и общую концепцию клуба. Нельзя сказать, что она ведется под Кравца и Хабибулина. Рынок настолько скудный, что большого выбора нет. Первоочередная задача — сохранить своих лидеров, — сказал Хабибулин.

«Авангард» в сезоне-2022/23 дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).