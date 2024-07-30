В «Авангарде» заявили, что подписание Галиева не связано с травмой Ткачева

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал подписание контракта с нападающим Станиславом Галиевым.

«Подписание этого форварда не связано с травмой Владимира Ткачева. Наш выбор обусловлен совокупностью сильных качеств нападающего, а также его опытом выступления на разных уровнях, в том числе в Северной Америке. Станислав везде держал свой уровень, стабильно набирал очки, отмечаясь при этом положительным показателем полезности. Верим, что Галиев сможет провести лучший этап своей хоккейной карьеры в «Авангарде», — цитирует Курьянова пресс-служба омичей.

В прошлом сезоне 32-летний Галиев выступал за «Ак Барс». В составе казанской команды хоккеист провел 61 матч в регулярном чемпионате, в которых забросил семь шайб и отдал 16 голевых передач. В плей-офф КХЛ игрок принял участие в пяти встречах и не отметился результативными действиями.