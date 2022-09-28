В «Автомобилисте» заявили, что все канадские и американские хоккеисты работают в штатном режиме

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ситуацию в клубе, связанную с возможным отъездом американских и канадских игроков из России.

«Никакой информации о том, что игроки из Канады и США должны покинуть страну, у нас нет. Все хоккеисты работают в штатном режиме. У нас вовсю идет чемпионат», — сказал Гросс корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее появилась информация, что федерации хоккея США и Канады просят своих хоккеистов, выступающих в клубах КХЛ, немедленно уехать из России, либо публично объяснить свое решение остаться в стране.