В «Барысе» надеются, что найдут общий язык с КХЛ по срокам чемпионата сезона-2024/25

Сегодня, 11:25
Президент «Барыса» Борис Иванищев надеется на то, что его клуб и КХЛ найдут общий язык по вопросу сроков проведения сезона-2024/25.
«Совет директоров проходит без нас, там уже утвердили окончательно. Нам это не подходит, у нас один клуб — базовый для сборной страны. Мы просили оставить прежние сроки сезона. Сегодня только отправили письмо, подождем. Пока, конечно, не будем выходить из КХЛ. В правительство страны пока не обращались, мы пока отправили письмо в лигу. Подождем, посмотрим. Думаю, найдем общий язык», — приводит слова Иванищева ТАСС.
Ранее КХЛ объявила о том, что совет директоров принял решение утвердить новые предельные сроки сезона в КХЛ и МХЛ — 31 мая. Предыдущие сезоны лиги завершались до 30 апреля.