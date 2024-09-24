В «Барысе» рассказали, что Маклауд может в ноябре уехать в Канаду на суд

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин сообщил, что нападающий команды Майкл Маклауд в ноябре может уехать на суд в Канаду.

«Мы договаривались с ним о том, что он может отлучиться из-за судебных дел в ноябре на пять-шесть дней. Пока ничего не поменялось. Есть определенные нормативно-процессуальные действия. Вероятность отъезда — 50 на 50, будет необходимость — он уедет. Если не вызовут, то нет», — приводит слова Болякина ТАСС.

В январе этого года пятерым игрокам, участвовавшим в молодежном чемпионате мира-2018 в составе сборной Канады, предъявили обвинения в изнасиловании. Одним из них был Маклауд, который в августе подписал контракт с казахстанским клубом.