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Сегодня, 13:13

В «Барысе» рассказали, что Маклауд может в ноябре уехать в Канаду на суд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин сообщил, что нападающий команды Майкл Маклауд в ноябре может уехать на суд в Канаду.

«Мы договаривались с ним о том, что он может отлучиться из-за судебных дел в ноябре на пять-шесть дней. Пока ничего не поменялось. Есть определенные нормативно-процессуальные действия. Вероятность отъезда — 50 на 50, будет необходимость — он уедет. Если не вызовут, то нет», — приводит слова Болякина ТАСС.

В январе этого года пятерым игрокам, участвовавшим в молодежном чемпионате мира-2018 в составе сборной Канады, предъявили обвинения в изнасиловании. Одним из них был Маклауд, который в августе подписал контракт с казахстанским клубом.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс

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