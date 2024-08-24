В ЦСКА не жалеют, что не удалось согласовать контракт с защитником Зайцевым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб не договорился о финансовых условиях контракта с выступавшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) защитником Никитой Зайцевым.

«По Зайцеву мы делали предложение еще примерно в марте, мы обсуждали совместную деятельность, но не сошлись в финансовом вопросе. Сказать, что мы сейчас о чем-то сейчас сожалеем, это ни в коем случае», — цитирует Есмантовича ТАСС.

4 июля стало известно о переходе игрока в СКА из «Чикаго». Контракт рассчитан на четыре года.

Ранее Зайцев рассказал объяснил, почему согласился на контракт в 50 миллионов рублей в год.