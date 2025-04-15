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15 апреля, 12:46

В ЦСКА опровергли слухи о поиске замены Воробьеву

Игнат Заздравин
Корреспондент
Илья Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-служба ЦСКА отреагировала на информацию о том, что клуб ведет переговоры с кандидатами на пост главного тренера команды.

С марта 2024 года команду возглавляет Илья Воробьев.

«В настоящее время главный тренер команды Илья Петрович Воробьев имеет действующий контракт и исполняет свои обязанности. Поэтому сообщения о каких-либо переговорах являются провокацией и не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ЦСКА.

Кроме того, в клубе добавили, что итоги сезона будут подведены в конце мая на заседании наблюдательного совета клуба.

ЦСКА второй год подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы заняли пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата и уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.

Источник: ХК ЦСКА
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Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
Кубок Гагарина
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