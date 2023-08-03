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Сегодня, 16:47

В ЦСКА заявили, что Федотову не гарантировано место первого номера в команде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о перспективах голкипера команды Ивана Федотова.

«Будет ли Федотов первым номером команды? В команде ЦСКА никому ничего не гарантировано, даже главному тренеру. Конкуренция всегда приветствуется, и все будет зависеть от ребят. У Вани есть все предпосылки к тому, чтобы быть хорошим вратарем. Поживем — увидим», — цитирует Федорова «РБ Спорт».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Этим летом 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-fedorov-budet-li-fedotov-pervy-m-nomerom-v-tsska-nikomu-nichego-ne-garantirovano/
Иван Федотов
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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