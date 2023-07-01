В «Динамо» назвали дедлайн, когда хоккейный клуб должен определиться по кандидатуре Гусева

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин заявил, что клуб определится с тем, подписывать или нет контракт с олимпийским чемпионом Никитой Гусевым, до начала первого тренировочного сбора.

«Когда мы последний раз общались, ничего конкретно не поменялось. Никита честно сказал, что ждет открытия рынка свободных агентов Национальной хоккейной лиги, сегодня он открывается. Мы выставили временные рамки — до начала первого сбора мы должны определиться», — приводит слова Сопина ТАСС.

В сезоне-2022/23 Гусев провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.