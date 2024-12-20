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Сегодня, 13:00

В «Динамо» объяснили расторжение контракта с голкипером из США Миской

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин в разговоре с «СЭ» объяснил расторжение контракта с голкипером бело-голубых Хантером Миской.

— У нас сейчас нет смысла держать трех взрослых вратарей. Тем более один из них — иностранец. У нас вырисовывается четкий первый номер — Владислав Подъяпольский плюс наш молодой воспитанник Максим Моторыгин, которого мы тоже хотим развивать. Взрослому вратарю-иностранцу просто сидеть и ждать каких-то единичных игр, наверное, нет смысла. В этом плане мы будем использовать Евгения Ярославлева.

— Его также хотели поменять в «Сочи», насколько понимаю?

— Да, была пара вариантов. Команды думали. Но в итоге они не срослись. Хантер возвращается домой, в Америку.

Соглашение с 29-летним американцем расторгнуто по инициативе клуба. Ранее в «Динамо» в обмен на денежную компенсацию перешел вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский.

Миска перешел в «Динамо» летом 2024 года. В текущем сезоне вратарь провел 14 матчей в КХЛ, в которых 1 раз сыграл на ноль при 90,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,81.

ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
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