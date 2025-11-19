Видео
Сегодня, 10:30

В «Динамо» объяснили запрет баннера в поддержку Кудашова

Михаил Зислис
Обозреватель
Федор Носов

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» высказался о реакции болельщиков москвичей на отставку Алексея Кудашова.

— Вы же понимали, что эта отставка — это непопулярное мнение? Болельщики в начале дерби со «Спартаком» скандировали фамилию уволенного тренера, а им даже запретили пронести баннер со словами благодарности Кудашову.

— Честь и хвала болельщикам, которые высказали свое мнение о четырех годах работы Алексея Николаевича.

— Почему тогда баннер запретили?

— Баннер заранее согласовывают с лигой. Вы же понимаете, что есть регламентные вещи, которые мы не можем обойти.

Бывший главный тренер &laquo;Динамо&raquo; Алексей Кудашов.«Кудашова уволили, так как команде нужна была встряска». Гендиректор «Динамо» Сушко — о самой громкой отставке сезона

1

  • Павел Леонидович

    ясно-понятно)

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ХК Динамо (Москва)
    Алексей Кудашов
