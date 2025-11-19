Видео
Сегодня, 09:35

В «Динамо» рассказали, что планируют оставить Козлова главным тренером до конца сезона

Михаил Зислис
Обозреватель
Федор Носов
Вячеслав Козлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» высказался о новом главном тренере бело-голубых Вячеславе Козлове.

— Есть версия, что Вячеслава Козлова вернули после «Сочи» с мыслью о том, что он может возглавить клуб в случае неудач Кудашова.

— Это какая-то конспирология. Козлов знает игроков и команду. Человек поднимал Кубок Стэнли, и у него есть авторитет в команде. Просто у всех людей, принимающих решения, сложилось мнение, что он готов к этой работе.

— Козлов остается в нынешней роли до конца сезона?

— Вячеслав Анатольевич на данный момент исполняет обязанности главного тренера. У Алексея Николаевича и теперь у Вячеслава Анатольевича всегда было и будет решающее слово по игрокам.

— Он остается до конца сезона?

— Пока наш план именно такой. Все остальное — это конспирологические версии.

— Для нас странно, что вас в СМИ сделали серым кардиналом, потому что все знают, как в «Динамо» принимают решения.

— Все искренне переживают за клуб, у нас в руководстве нет равнодушных людей. Версии, которые кто-то придумал, могут остаться на совести исключительно тех людей, которые это придумали.

Бывший главный тренер &laquo;Динамо&raquo; Алексей Кудашов.«Кудашова уволили, так как команде нужна была встряска». Гендиректор «Динамо» Сушко — о самой громкой отставке сезона

5

  • SMdSH

    да-да. Встряска команде, которая занимает место посредине зоны выхода в начале сезона. ))

    19.11.2025

  • ostap1979

    Если раньше не уволят.

    19.11.2025

  • igor1972

    Врёт, как дышит. Не доработает Козлов до конца сезона..

    19.11.2025

  • True Timati

    Роману Борисовичу приготовиться... Не в этом, так в следующем сезоне своего добьется. Папочка зарешает если что

    19.11.2025

  • Павел Леонидович

    видимо вариантов особо нет)

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ХК Динамо (Москва)
    Вячеслав Козлов
