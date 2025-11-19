В «Динамо» рассказали, что планируют оставить Козлова главным тренером до конца сезона

Сегодня, 09:35
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» высказался о новом главном тренере бело-голубых Вячеславе Козлове.
— Есть версия, что Вячеслава Козлова вернули после «Сочи» с мыслью о том, что он может возглавить клуб в случае неудач Кудашова.
— Это какая-то конспирология. Козлов знает игроков и команду. Человек поднимал Кубок Стэнли, и у него есть авторитет в команде. Просто у всех людей, принимающих решения, сложилось мнение, что он готов к этой работе.
— Козлов остается в нынешней роли до конца сезона?
— Вячеслав Анатольевич на данный момент исполняет обязанности главного тренера. У Алексея Николаевича и теперь у Вячеслава Анатольевича всегда было и будет решающее слово по игрокам.
— Он остается до конца сезона?
— Пока наш план именно такой. Все остальное — это конспирологические версии.
— Для нас странно, что вас в СМИ сделали серым кардиналом, потому что все знают, как в «Динамо» принимают решения.
— Все искренне переживают за клуб, у нас в руководстве нет равнодушных людей. Версии, которые кто-то придумал, могут остаться на совести исключительно тех людей, которые это придумали.
SMdSH
да-да. Встряска команде, которая занимает место посредине зоны выхода в начале сезона. ))
19.11.2025
ostap1979
Если раньше не уволят.
19.11.2025
igor1972
Врёт, как дышит. Не доработает Козлов до конца сезона..
19.11.2025
True Timati
Роману Борисовичу приготовиться... Не в этом, так в следующем сезоне своего добьется. Папочка зарешает если что
19.11.2025
Павел Леонидович
видимо вариантов особо нет)
19.11.2025