В «Динамо» рассказали, сколько сэкономят за счет отказа от трансферных карт ИИХФ

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал, что отказ от трансферных карт Международной федерации хоккея (ИИХФ) никак не отразится на деятельности клуба.

«Пока тяжело сказать, как нововведения отразятся на «Динамо» и других клубах в целом. Нужно, чтобы прошло немного время, чтобы понять, как это будет работать и функционировать. На нас это в данный момент никак не отразится, у нас не было никаких проблем с картами. Единственное, мы сэкономим какое-то количество денег, потому что оформление карты каждого игрока стоит 1 тыс. франков (100 тыс. рублей)», — цитирует Сопина ТАСС.

Отметим, Континентальная хоккейная лига рекомендовала своим клубам не использовать трансферные карты ИИХФ при оформлении трансферов игроков из-за рубежа.