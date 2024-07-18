В «Динамо» рассказали, сколько сэкономят за счет отказа от трансферных карт ИИХФ

Сегодня, 11:08
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал, что отказ от трансферных карт Международной федерации хоккея (ИИХФ) никак не отразится на деятельности клуба.
«Пока тяжело сказать, как нововведения отразятся на «Динамо» и других клубах в целом. Нужно, чтобы прошло немного время, чтобы понять, как это будет работать и функционировать. На нас это в данный момент никак не отразится, у нас не было никаких проблем с картами. Единственное, мы сэкономим какое-то количество денег, потому что оформление карты каждого игрока стоит 1 тыс. франков (100 тыс. рублей)», — цитирует Сопина ТАСС.
Отметим, Континентальная хоккейная лига рекомендовала своим клубам не использовать трансферные карты ИИХФ при оформлении трансферов игроков из-за рубежа.