В «Динамо» сообщили, что Миронов покинул клуб по финансовым причинам

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что защитник Андрей Миронов принял решение уйти, поскольку стороны не смогли договориться о финансовой стороне контракта.

«Неплохая получилась история: интересная, веселая, порой немного грустная, а главное — поучительная. А не договорились по деньгам, чисто финансовая тема», — приводит ТАСС слова Сопина.

По информации «СЭ», защитник продолжит карьеру в «Спартаке».

Миронов выступал за «Динамо» 11 лет и стал рекордсменом клуба по количеству матчей.