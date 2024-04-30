В «Динамо» сообщили, что Миронов покинул клуб по финансовым причинам

Сегодня, 17:31
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что защитник Андрей Миронов принял решение уйти, поскольку стороны не смогли договориться о финансовой стороне контракта.
«Неплохая получилась история: интересная, веселая, порой немного грустная, а главное — поучительная. А не договорились по деньгам, чисто финансовая тема», — приводит ТАСС слова Сопина.
По информации «СЭ», защитник продолжит карьеру в «Спартаке».
Миронов выступал за «Динамо» 11 лет и стал рекордсменом клуба по количеству матчей.