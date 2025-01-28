Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:57

В «Динамо» заявили, что Ильенко пропустит из-за травмы минимум месяц

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал травму нападающего Артема Ильенко.

«После первичного обследования уже понятно, что Артем пропустит минимум месяц. Сегодня Клуб поместил нападающего в список травмированных до 18 февраля. Однако хочу отметить, что это лишь предварительный срок восстановления. Впереди дополнительные изучения травмы, которые покажут нам полную картину. Ценность Артема для команды известна всем, поэтому мы надеемся на его скорейшее возвращение в строй», — приводит слова Сопина официальный сайт клуба.

Форвард &laquo;Динамо&raquo; Артем Ильенко (№ 34) покинул лед с&nbsp;помощью партнеров и&nbsp;врачей. Шалунов нанес травму Ильенко, Березкин и Джиошвили устроили драку

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 49 матчей, в которых набрал 16 (7+9) очков.

1
Алексей Сопин
Артем Ильенко
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Станкович продолжает чистку состава, поставлена задача выиграть первый трофей. Что происходит в «Спартаке»
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Премьер-министр Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов
Франция намерена передать Украине истребители Mirage к концу марта
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя