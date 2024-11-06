Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:51

В «Динамо» заявили, что клуб не получал приглашения в рабочую группу по возрождению драфта юниоров в КХЛ

Telegram Дзен

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал «СЭ», получил ли клуб приглашение в рабочую группу по возрождению системы драфта юниоров в КХЛ.

«Пока никакой информации от лиги не было. Тоже из газет прочитали о возвращении ярмарки, но о рабочей группе пока никакой информации не было, видимо, нас там нет. Мы ждем любой информации, если пригласят в рабочую группу — хорошо, если нет, то будем ждать информации, как это все будет выглядеть. Все равно пока что много белых пятен в этой истории. До конца неясно, как будут осуществляться переходы между школами, потому что клубы и независимые школы вкладывают деньги в развитие детей. Как это будет компенсироваться? Наверное, умные люди разработают механизм перехода», — сказал Сопин «СЭ».

Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.

(Александр Абустин)

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру на старте сезона НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя