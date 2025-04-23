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Допинг

Сегодня, 17:11

В допинг-пробе форварда «Автомобилиста» Голышева обнаружили псевдоэфедрин

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Анатолий Голышев.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», в допинг-пробе нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева было обнаружено запрещенное вещество псевдоэфедрин.

Эта субстанция отнесена Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) к классу S6 «Стимуляторы» и запрещена только на соревнованиях. Для псевдоэфедрина установлен порог — 150 мкг/мл. Проба объявляется положительной, только если этот порог концентрации в ней превышен.

В среду, 23 апреля стало известно, что Голышев сдал положительный допинг-тест после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. В «Автомобилисте» заявили, что ожидают полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов. Хоккеисту может грозить дисквалификация на срок до 4 лет.

Голышев выступает за «Автомобилист» с 2012 года. В сезоне-2024/25 он набрал 36 (13+23) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в 7 играх плей-офф.

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Анатолий Голышев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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