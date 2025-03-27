В Екатеринбурге прошла церемония прощания с Андреем Мартемьяновым

В Екатеринбурге в КРК «Уралец» прошла церемония прощания с тренером Андреем Мартемьяновым, сообщает ТАСС.

На прощание с тренером пришли президент Федерации хоккея Свердловской области Вячеслав Деменьшин, директор «Автомобилиста» Максим Рябков, бывший нападающий «Детройта» Павел Дацюк и другие.

О смерти тренера на 62-м году жизни стало известно во вторник, 25 марта.

Мартемьянов — воспитанник свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Будучи игроком, он выступал за свердловский «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург», а также за словенскую «Олимпию», немецкие «Кельнер» и «Ратинген».