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27 марта, 10:42

В Екатеринбурге прошла церемония прощания с Андреем Мартемьяновым

Сергей Ярошенко
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В Екатеринбурге в КРК «Уралец» прошла церемония прощания с тренером Андреем Мартемьяновым, сообщает ТАСС.

На прощание с тренером пришли президент Федерации хоккея Свердловской области Вячеслав Деменьшин, директор «Автомобилиста» Максим Рябков, бывший нападающий «Детройта» Павел Дацюк и другие.

Андрей Мартемьянов.Трусы, обманщики и равнодушные в его командах не задерживались. В память об Андрее Мартемьянове

О смерти тренера на 62-м году жизни стало известно во вторник, 25 марта.

Мартемьянов — воспитанник свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Будучи игроком, он выступал за свердловский «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург», а также за словенскую «Олимпию», немецкие «Кельнер» и «Ратинген».

В КХЛ специалист возглавлял «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур».

Источник: ТАСС
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Андрей Мартемьянов
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