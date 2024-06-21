Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:00

В ФХР рассказали, изменится ли статус чемпионата России в рамках сезона-2024/25 КХЛ

Telegram Дзен

Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает на то, что сезон-2024/25 Континентальной хоккейной лиги будет носить статус чемпионата страны, как и ранее, несмотря на новый законопроект о статусе профессиональных спортивных лиг.

«Скажу так — федерацию хоккея сегодняшняя ситуация со статусом чемпионата России и договор с КХЛ вполне устраивает. ФХР обладает правами на проведение чемпионатов, первенств и Кубков России. Более того, мы по своему статусу и согласно государственной аккредитации Минспорта обязаны проводить такие соревнования. Сегодня у есть нас действующий договор с КХЛ, пока все идет своим чередом, мы и КХЛ предпринимаем все необходимые действия исходя из того, что следующий сезон будет сыгран так же, как и предыдущий», — заявил ТАСС генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

С 2008 года чемпионат КХЛ по договору с ФХР имеет статус открытого чемпионата России, этот договор неоднократно продлевался. Нынешнее соглашение между ФХР и КХЛ истечет в 2025 году.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ФХР
0
Читайте также
21 июня стартует Кубок Америки
Фигуристка Трусова приняла предложение Игнатова
В МИДе сообщили о переговорах РФ о безвизовом режиме с девятью странами
Словакия – Украина, 21 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Евро-2024
Личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти
При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС РФ
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сергей Широков подписал однолетний контракт с «Сибирью»